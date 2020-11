Wint Phil Collins nu in smerige scheidingsoorlog?

De scheiding van superster Phil Collins gaat er lelijk aan toe. Zijn ex Orianne Cevey lijkt in niets op een ’easy lover’. Ⓒ Getty Images

Geen middel wordt geschuwd in de steeds hoger oplopende scheidingsoorlog van PHIL COLLINS en zijn tweevoudige ex! Die zet alles op alles om de wereldster zijn villa in Miami af te pakken, of in elk geval de helft van de geschatte waarde van VEERTIG MILJOEN op te strijken. Collins geeft geen vierkante centimeter prijs en lijkt in de smerige strijd langzaam aan de winnende hand...