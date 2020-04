Streep door festivalzomer België

Deze zomer staat onder meer het populaire Rock Werchter van 2 tot 5 juli gepland. Dat kan nu niet doorgaan. Tomorrowland zou aanvankelijk van vrijdag 17 juli tot en met zaterdag 26 juli duren. De 25e editie van de Graspop Metal Meeting wordt een jaar uitgesteld, maakte de organisatie al direct na het besluit van de Belgische regering bekend. Het metalfestival wordt verschoven naar 17 tot en met 20 juni 2021.

De organisatie vindt het jammer dat de festivals deze zomer niet door kunnen gaan. „Dat Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique er niet zullen zijn deze zomer komt hard binnen. Voor de fans die er maanden naar hebben uitgekeken, maar ook voor onze medewerkers, leveranciers, crew, artiesten, vrijwilligers, omwonenden. Onze sector bloedt.”

Begrip

Het nieuws dat de evenementen worden afgelast kwam voor de organisatie niet als een donderslag bij heldere hemel. „Het lag in de lijn der verwachting en we hebben er enkel groot begrip voor. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is onze grootste prioriteit.”

De organisatie kijkt daarom nu al uit naar volgend jaar. „Onze festivals nemen pauze, de voorbereidingen worden stopgezet. In 2021 staan we er opnieuw.”