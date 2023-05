Nederland niet door naar finale Eurovisie Songfestival

Het Nederlandse duo was als veertiende aan de beurt tijdens de eerste halve finale in Liverpool. Voor het eerst bepaalde alleen de tv-kijker welke tien acts naar de finale gaan. Nederland zit daar dit jaar dus niet bij.

Ondanks dat Nederland niet door is, werd het optreden wel goed ontvangen. Fans reageerden enthousiast nadat het Nederlandse duo was uitgezongen. „Thank you, we love you”, riep Cooper na de laatste noten, die net als dinsdagmiddag allemaal raak waren.

Ook de commentatoren waren enthousiast. „Dit stond gewoon als een huis”, zei Jan Smit dinsdag na afloop van hun vertolking van Burning Daylight. „Glashelder, loepzuiver”, somde Smit op. „Niks op aan te merken”, vindt ook Cornald Maas, al vraagt hij zich wel af of het „genoeg is” voor de mensen die gaan stemmen.

Donderdag is de tweede halve finale van het liedjesfestijn, zaterdag is de finale.