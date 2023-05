Nederland voor het eerst sinds 2015 niet door naar finale songfestival: ’Natuurlijk balen we’

In een eerste reactie na afloop lieten Mia Nicolai en Dion Cooper weten trots te zijn op wat ze in Liverpool hebben neergezet. „We zijn dankbaar dat we dit hebben mogen doen. Natuurlijk balen we, maar we hebben alles gegeven, een mooi optreden neergezet en kunnen met een mooie ervaring met opgeheven hoofd terug naar huis.”

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de Nederlandse delegatie de wedstrijd voortijdig moet verlaten. Toen lukte het Trijntje Oosterhuis niet om door te dringen tot de finale. In een jumpsuit in plaats van haar veelbesproken scheurjurk werd ze slechts veertiende. Daarna waren achtereenvolgens Douwe Bob, OG3NE, Waylon, Duncan Laurence en S10 wel succesvol. Jeangu Macrooy stond ook in de finale, maar hoefde daar vanwege de winst van Duncan in 2019 niets voor te doen.

’Ongelooflijk trots’

AvroTros, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, reageert teleurgesteld op het verlies. „We wisten dat het lastig zou worden in deze moeilijke eerste halve finale en het is natuurlijk jammer dat het niet gelukt is om de finale te bereiken”, schrijft de omroep op sociale media. „Mia & Dion hebben een fantastisch optreden neergezet en we blijven ongelooflijk trots op wat ze hebben gepresteerd.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Goed ontvangen

Ondanks dat Nederland niet door is, werd het optreden dinsdagavond wel goed ontvangen. Fans reageerden enthousiast nadat het duo was uitgezongen. „Thank you, we love you”, riep Dion na de laatste noten, die net als dinsdagmiddag allemaal raak waren.

Ook de commentatoren waren enthousiast. „Dit stond gewoon als een huis”, zei Jan Smit dinsdag na afloop van hun vertolking van Burning Daylight. „Glashelder, loepzuiver”, somde hij op. „Niks op aan te merken”, vond ook Cornald Maas, al vroeg hij zich wel af of het „genoeg is” voor de mensen die gaan stemmen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Valse optredens

Daar had Maas dus gelijk in. De boodschap van het nummer Burning Daylight, dat gaat over vallen en telkens weer opstaan, hebben Mia en Dion niet waar kunnen maken. Na een turbulente voorbereiding waarin de inzending wekenlang overladen werd met kritiek, rechtten de twee wel de rug maar het was niet genoeg in de eerste halve finale.

De aanloop naar het Eurovisie Songfestival liep begin april plotseling een flinke deuk op toen het tijdens het eerste gezamenlijke optreden misging op een preparty in Madrid. Er vielen valse noten die Mia en Dion weten aan technische problemen. Een week later kon het duo echter ook niet overtuigen tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam. De twee optredens zorgden ervoor dat de twee flink vuur kwamen te liggen. AvroTros vond de kritiek terecht. Directeur Eric van Stade liet weten dat er desondanks nog alle geloof was in Nicolai en Cooper en dat er nog volop gerepeteerd zou worden.

Mede door het tumult bleek dat Burning Daylight eigenlijk te moeilijk was voor Mia en Dion en dat het duo het nummer daardoor niet met plezier kon zingen. Onder aanvoering van producer Gordon Groothedde werden de partijen anderhalve toon verhoogd. In Liverpool bleek de aanpassing afgelopen week te werken. Ingetogen, en daardoor wel minder krachtig, werden de repetities afgewerkt. Het resultaat was goed: alle noten werden gehaald. De boodschap van Burning Daylight werd echter geen waarheid.