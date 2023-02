Poetin geeft Steven Seagal hoge onderscheiding

De Russische overheid maakte de toekenning bekend in een maandag gepubliceerd staatsdecreet. Seagal geldt al jaren als uitgesproken voorstander van de Russische president die hem in 2016 persoonlijk Russische staatsburgerschap verleende. In 2018 werd de voormalig actieheld benoemd tot speciaal gezant. In die rol moest hij namens Rusland de betrekkingen met zijn voormalige thuisland de Verenigde Staten verbeteren.

De Orde van Vriendschap is in 1994 ingesteld door toenmalig president Boris Jeltsin. De medaille is bestemd voor Russen en buitenlanders die een bijdragen hebben geleverd aan de vriendschap tussen Rusland en andere landen.

In het verleden ging de prijs onder meer naar FIFA-president Gianni Infantino, oud-VN-chef Ban Ki-moon en voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.