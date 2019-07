BN’ers worstelen zich door derde dag Vierdaagse

„We zijn gesloopt op dag 3 door de 50 kilometer en de 7 heuvelen”, schrijft zanger en presentator Jamai Loman op Instagram met een huilende emoticon. „Maar we hebben het gewoon weer gehaald dankzij alle lieve medewandelaars en het enthousiasme van het publiek. Nog 1 dag knallen!!!”, spreekt hij zich moed in.

NOS-journaallezer Dionne Stax, die al voor de elfde keer meedoet, volbracht ook de derde dag. Ze vierde dat met een klein biertje aan de finish. „Op naar de laatste dag”, zo deelde de presentatrice op sociale media. NPO Radio 2-dj Frank van ’t Hof haalde het eveneens, net als Oranjegek Johan Vlemmix die de hele dag met een kartonnen bord van koningin Máxima op zijn rug liep. „Gelukkig op tijd binnen, voor de finish trapte er nog iemand per ongeluk mijn hak stuk.”

De 103e Vierdaagse is 1111 wandelaars op de derde dag te veel geworden. Zij zijn donderdag niet meer gestart of onderweg uitgevallen. Aan de feestelijke intocht over de Via Gladiola in Nijmegen doen vrijdag 41.580 lopers mee. De Vierdaagse startte dinsdag met 44.702 deelnemers.