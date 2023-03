Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywoodcarrière componist Hans Zimmer (65) gevierd met docu: ’Ik kom pas net op gang’

Door Patricia Cortie

Ⓒ NTR

Zijn naam zal misschien niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, zijn muziek des te meer. Componist Hans Zimmer veroverde Hollywood met zijn aandeel in films als The lion king, Gladiator en Dune. Zijn 40-jarige carrière staat centraal in de documentaire Hans Zimmer – Hollywood rebel. „Ik schrijf mijn muziek voor één persoon”, is een opvallende onthulling.