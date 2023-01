Boek prins Harry in Nederland bestseller, krijgt waarschijnlijk tweede druk

Hoeveel exemplaren er in Nederland zijn verkocht, is niet duidelijk. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de samensteller van de lijst met bestverkochte Nederlandse boeken, laat weten dat alleen de uitgeverijen zelf daar uitspraken over kunnen doen. Een woordvoerder van Overamstel Uitgevers zegt dergelijke cijfers nooit te delen.

Ook in de Britse bestsellerlijst staat het vorige week verschenen boek op de eerste plek. Het is in Groot-Brittannië het snelst verkopende non-fictieboek ooit en daarnaast zijn het ook de bestverkochte memoires ooit in de week na uitgave. Er zijn in de eerste week ruim 467.000 fysieke exemplaren van het boek verkocht, meldde Nielsen BookData dinsdag. Eerder liet uitgeverij Penguin Random House al weten dat op de eerste dag 1,4 miljoen exemplaren zijn verkocht in Amerika, Groot-Brittannië en Canada.

De memoires van de prins werden de afgelopen weken veelvuldig besproken in de media. Harry heeft het in zijn boek over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie en zijn verslechterde band met broer prins William en vader koning Charles. Ook vertelt de prins over onder meer hoe hij experimenteerde met drugs, zijn ontmaagding en dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 leden van de Taliban heeft gedood. Op die laatste uitspraak kreeg Harry veel kritiek van zowel Britse militairen als Afghanen.

Tweede druk

Reserve, de Nederlandse vertaling van het boek Spare van prins Harry, krijgt „zo goed als zeker” een tweede druk. Dat laat uitgever Hollands Diep desgevraagd weten aan het ANP.

De uitgeverij is erg blij met het succes. „Boeken in deze orde van grootte maak je als uitgever zelden mee dus ze brengen toch altijd een gezonde dosis spanning met zich mee. Gelukkig is ons team dankzij eerdere grote boeken van onder anderen de Obama’s inmiddels gepokt en gemazeld.”