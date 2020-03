Harry Styles verplaatst tournee: volgend jaar naar Nederland

„Om overduidelijke redenen worden de aanstaande tournees in het Verenigd Koninkrijk en Europa uitgesteld tot 2021”, laat de voormalig zanger van One Direction weten op Twitter. „Iedereen die mij kent weet dat optreden altijd mijn favoriete onderdeel was van werken met muziek. In deze tijden hebben de veiligheid en bescherming van de crew, fans en de rest van de wereld meer prioriteit.”

Harry drukt zijn fans op het hart om zich aan de geldende veiligheidsmaatregelen te houden. „Voor de veiligheid van jezelf en van anderen, isoleer jezelf alsjeblieft. We doen dit met z’n allen.”

Uitstel

Vorig jaar werd bekend dat Harry op 6 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam zou gaan optreden. Dat concert is nu verplaatst naar 27 maart 2021. „Ik kan niet wachten om jullie weer te zien zodra het veilig is om weer op pad te gaan. Tot dan, wees aardig voor elkaar.”

Niet alleen het concert van Harry werd uitgesteld, ook Camila Cabello liet woensdag weten dit jaar niet meer naar Nederland te komen, maar ons land volgend jaar aan te doen in het kader van haar wereldtournee. Daarnaast zijn er ook veel grote internationale events als het Eurovisiesongfestival in Rotterdam en de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld vanwege het coronavirus.