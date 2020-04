Cast Will & Grace emotioneel na laatste uitzending

„Het moment is daar”, twitterde Debra Messing, die Grace speelde in de serie, toen de laatste aflevering begon. Ze deelde daarbij een foto waarop ze met collega’s Eric McCormack, Megan Mullally en Sean Hayes te zien is en schrijft: „Dank dat jullie de Will & Grace-jaren onvergetelijk hebben gemaakt. De Fab Four en jullie allemaal hebben een speciale plek in mijn hart.”

Eerder op de avond deelde ze al een fotoserie met kiekjes van Will en Grace door de jaren heen. McCormack, die Will speelde, reageerde daarop met: „Deze zijn echt geweldig Deb.” Ook hij deelde een aantal foto’s en filmpjes, waaronder een clipje van de laatste keer dat de vier hoofdrolspelers na afloop van de opnames applaus ontvingen van het live-publiek.

Sean Hayes postte ook verschillende beelden van achter de schermen. De acteur, Jack in de serie, twitterde vorige week al over het naderende einde van de serie. „Het is moeilijk je voor te stellen dat je voor een tweede keer afscheid moet nemen, maar dat zal volgende week gebeuren.”

Will & Grace was van 1998 tot 2006 te zien en keerde in 2017 terug voor nog drie seizoenen. De show draaide om de twee beste vrienden en buren uit de titel, maar ook om hun vrienden Jack en Karen. Will en Jack zijn homo, wat in de begintijd van de serie nog controversieel was in de VS. In 2012 zei toenmalig vicepresident Joe Biden daarover: „Ik denk dat Will & Grace meer heeft gedaan om het Amerikaanse publiek iets te leren dan wie dan ook. Mensen zijn bang voor wat anders is. Nu beginnen ze het te begrijpen.”