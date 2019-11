Moeder Kris Jenner: Kylie geeft bedrijf niet op

„Ze heeft het gevoel dat dit is waar ze moet zijn, dit is haar passie. Ze wil haar creativiteit gebruiken om haar merk te blijven ontwikkelen”, aldus moeder en manager Kris. „Dit is wat ze de rest van haar leven wil doen, daar heeft ze het altijd over. Ze ziet zichzelf dit over twintig jaar nog doen en het ooit misschien aan haar dochter overdragen.”

De 22-jarige onderneemster ontvangt 600 miljoen dollar voor het meerderheidsbelang in haar bedrijf. Koper Coty verklaarde daarbij dat Kylie aan zal blijven als hoofd van alle creatieve initiatieven die over de producten en communicatie van het merk gaan.

Zakenbedrijf Forbes schatte de waarde van Kylie Cosmetics afgelopen maart in op zo’n 900 miljoen dollar, en verklaarde dat Kylie hard op weg was om de jongste ’self-made’-miljardair ooit te worden.