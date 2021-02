Demi Lovato over overdosis: ’Mijn dokters gaven me nog vijf minuten’

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was zes jaar van de drank af, maar had in 2018 een terugval. In juli dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis had genomen. „Mijn dokters gaven me nog vijf tot 10 minuten”, blikt de zangeres terug op dat moment.

In de documentaire wordt door haar goede vriend, acteur Matthew Scott Montgomery, opgeworpen dat Lovato aan heroïne was begonnen. „Ik ben een grens overgegaan, die ik eerder nooit passeerde”, is het enige wat Lovato daar zelf over zegt.

Met de film hoopt Lovato wat zaken recht te zetten van de afgelopen twee jaar. „Ik heb er heel veel over te zeggen. Ik heb zoveel levens gehad. Ik ben als een kat, dit is mijn negende leven.”

Demi Lovato: Dancing with the Devil is vanaf 23 maart te zien op YouTube.