Olga Commandeur stapt op bij Nederland in Beweging

In het magazine vertelt Commandeur dat ze de laatste tijd steeds meer druk ervoer voor de opnames. „Het afgelopen opnamejaar werd ik in de aanloop naar de opnames steeds nerveuzer. We nemen in drie weekenden achter elkaar voor een heel jaar uitzendingen op. Dus dan moet je superfit zijn zonder blessures. De druk werd zó hoog, dat ik dacht: misschien wordt het nu wel tijd om het iemand anders te laten doen.”

De tijd die de tv-sportinstructeur nu overhoudt, wil ze besteden aan haar familie en hobby’s, vertelt Commandeur. „Maar ik word bijna 65, ben nu nog kerngezond en wil samen met mijn man nóg meer genieten van het leven: reizen, wandelen, golfen, de kinderen en kleinkinderen.”

De laatste uitzending met Commandeur als instructeur is op 26 mei te zien bij Omroep Max. De omroep gaat nu op zoek naar een vervanger voor Commandeur. Medepresentator Duco Bauwens blijft wel bij Nederland in Beweging.