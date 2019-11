Kasper van Kooten omarmt zijn erfenis

Kasper van Kooten. Ⓒ Anne van Zantwijk

Het theater is voor Kasper van Kooten een veilige plek. Hij voelt zich er thuis. Toch wapende hij zich daar in het verleden vaak met typetjes, gekke dansjes, liedjes en drumsessies. Maar in zijn tiende voorstelling Speeltijd staat hij er nu slechts met een microfoon, een kruk en een persoonlijk verhaal. „Het was nu of nooit. Ik moest met de billen bloot”, aldus de cabaretier. De 47-jarige Kasper van Kooten zette na het maken van negen theaterprogramma’s in dertien jaar tijd voor onbepaalde tijd een punt achter zijn theatercarrière. De kaartverkoop van zijn laatste programma’s verliep moeizaam en hij kreeg een dochtertje dat hij graag de eerste jaren van haar leven wilde zien opgroeien. Het werd uiteindelijk een pauze van vier jaar, waarin hij overigens niet volledig stil zat. Zo richtte hij een bedrijfje op waarmee hij tv-formats aan de man wilde brengen.