Twee records voor veteraan Tom Moore (99)

UPDATE – De Britse veteraan Tom Moore heeft twee mooie records te pakken, zo is vrijdag bekend geworden. De 99-jarige kwam vrijdag in de Britse hitlijsten op nummer 1 binnen met zijn versie van het nummer You’ll never walk alone, dat hij opnam om geld mee in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS. Daarmee hij is hij de oudste persoon met een nummer 1-hit. Ook haalde niemand met een dergelijke actie voor het goede doel meer geld op dan Captain Tom, meldt persbureau Reuters. Vrijdagmiddag stond de teller op meer dan 28,6 miljoen pond, omgerekend zo’n 32,7 miljoen euro. Het oude record stond - omgerekend inclusief inflatie - op ruim 31,1 miljoen euro. Dat werd in 1980 opgehaald door de Canadese atleet Terry Fox. De Britse oorlogsveteraan liet weten erg vereerd te zijn. „Mijn wandeling voor het goede doel heeft meer geld opgehaald dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben erg dankbaar voor degenen die geld hebben gedoneerd en de single hebben gedownload zodat we samen deze records konden breken en geld in konden zamelen voor het geweldige werk dat de NHS verricht in deze moeilijke tijden.”