Bill Cosby in beroep tegen veroordeling in misbruikzaak uit 1975

Dat is in deze civiele zaak momenteel de enige rechtsgeldige veroordeling van de inmiddels 84-jarige Cosby, die door tientallen vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik. Die strafbare feiten zijn bijna allemaal verjaard. De ene zaak die dat niet was, aangespannen door Andrea Constand, leidde niet tot een celstraf omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest. Het hooggerechtshof wees een verzoek tot heropening in maart af.

Volgens het blad Variety kwalificeerde Cosby's woordvoerder de uitspraak van dinsdag als een "verbijsterende overwinning" voor de bejaarde komiek, maar hij benadrukte dat Cosby niettemin bezwaar aantekent. Cosby heeft alle aantijgingen steeds ontkend.