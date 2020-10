I Will Always Love You passeert 1 miljard YouTube-views

Het is het vierde lied uit de jaren negentig die deze mijlpaal heeft behaald en bovendien het eerste solonummer. De andere hits zijn November Rain van Guns N’ Roses, Smells Like Teen Spirit van Nirvana en Zombie van The TCranberries.

I Will Always Love You was oorspronkelijk een lied van Dolly Parton, die de liefdesverklaring in 1973 opnam. Houston zong haar versie van het nummer voor de film The Bodyguard, waarin zij naast Kevin Costner te zien was. De film is nog steeds erg populair, net als de musicalversie die al jarenlang wereldwijd volle zalen trekt.

De clip werd het afgelopen jaar gemiddeld 350.000 keer per dag bekeken.