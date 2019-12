’Mees Kees in de wolken’: grappige meester blijft populair

Waarin schoolhoofd Dreus volledig in beslag wordt genomen door een naderend jubileumfeest en Mees Kees zelf een verjaardagscadeau krijgt waar hij doodsbang voor is. Gelukkig staat zijn klas voor hem klaar.

Na Superjuffie! blijft regisseur Martijn Smits met Mees Kees in de wolken nog even actief in het onderwijsveld. Kees (Leendert de Ridder) is de ’allerleukste meester van de school’ en wie de film ziet, ontdekt al snel waarom. Hij moet zelf ook nog veel leren en zoekt samen met zijn leerlingen naar oplossingen. Hij voelt goed aan waar zij mee tobben en charmeert hen én ons, omdat hij grappig is en kwetsbaar.

Dreus (Sanne Wallis de Vries in slapstick-modus) organiseert in deze Mees Kees-film een ouderwets schoolbal en werkt aan een geheimzinnige verrassing. Intussen worstelt de titelheld van de film met zijn hoogtevrees, nadat vriendin Marie-Louise (Ellie de Lange) hem als verjaardagscadeau heeft verrast met een ballonvaart, die nog wel even moet worden gepland. Leerling Tobias, die zijn overleden vader mist, maakt zich intussen zorgen over heel andere dingen.

Net als zijn voorgangers is Mees Kees in de wolken een warme en verzorgd ogende familiefilm, met herkenbaarheid als grootste troef. De kleine verhaaltjes zouden zich in elk dorp kunnen afspelen, op elke basisschool, in elke klas. Al moeten de leerlingen daar dan wel een ’mees’ als Kees hebben. Dat zou je ze gunnen.

✭✭✭