Leon Verdonschot werkt aan biografie over Ronnie Flex

Voor de biografie volgt de schrijver de rapper tijdens het jaar dat er vanwege de coronacrisis totaal anders uitziet. Zo werd het nieuwe album van Ronnie uitgesteld en ging ook zijn grootste show tot nu toe, in AFAS Live, niet door. In plaats daarvan treedt hij op voor kleine aantallen fans in het theater.

Leon loopt mee tijdens onder meer repetities, sessies in de studio en zijn tournee. Ook spreekt de schrijver, die eerder biografieën over zanger en schrijver Luc De Vos en Rico Verhoeven uitbracht, vaak met Ronnie.