Afval onthult aankopen ’verwende’ Dave Roelvink

Onder meer opiniemaker en journalist Sander Schimmelpenninck deelde de beelden in de veronderstelling dat de zoon van Dries ze gewoon op straat had gedumpt, al heeft hij ze na toelichting van Dave Roelvink daarop weer verwijderd. Andere mensen hebben uitgezocht wat er in de dozen zat. „Misschien moet Dave Roelvink maar eens met zijn kont van zijn Breeze Khaki Velvet stoel t.w.v. van 440 euro afkomen en die dozen eens netjes deponeren in de papierbak? #verwendgeneratie#aso020”, meldt iemand.

Een woordvoerder van Roelvink laat desgevraagd weten dat de zoon van Dries Roelvink de dozen inderdaad op straat heeft gezet. „Het was vuilophaaldag”, aldus de zegsman. „Dave kan er niets aan doen als de gemeente niet goed haar werk doet.” Zelf reageert Dave in een video op sociale media: „In Amsterdam leg je op donderdag je vuilnis op straat, zodat het op vrijdagochtend wordt weggehaald. Nou, hier lag het en het is weggehaald. En nou weer over naar de orde van de dag, denk ik. Dag.”

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Dave Roelvink onderwerp is van gesprek op social media. Hij stopte recent met het maken van vlogs over anticoronademonstraties nadat hij een valse politieperskaart had gebruikt. Eerder raakte hij zijn rijbewijs kwijt na een dronken dollemansrit.