Spookkapitein als ideale minnaar

Schrijfster Tess Gerritsen: „Ik had echt plezier in het opschrijven van de erotische gevoelens die Ava voor de geheimzinnige Jeremiah Brodie koestert.” Ⓒ Foto Anko Stoffels

Wie wat bewaart, die heeft wat. De Amerikaanse Tess Gerritsen, bekend van haar thrillers over de vriendinnen Jane Rizzoli & Maura Isles, vond in een la een filmscript dat zij 35 jaar geleden schreef over een vrouw die verliefd werd op een geest. Geïnspireerd door klassieke gotische romans, zoals Jane Eyre en Rebecca, waarin mysterie, horror en romantiek hand in hand gaan, maakte ze er een eigentijdse thriller met bovennatuurlijke elementen van.