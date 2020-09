Nickelodeon schrapt serie na plagiaatbeschuldiging

Made By Maddie zou eigenlijk op 13 september beginnen op Nick jr, maar Nickelodeon stelt in een verklaring dat het eerst nog eens goed zal kijken naar het creatieve proces dat aan de serie voorafging. De makers ontkenden eerder stellig dat ze het idee hebben afgekeken bij Hair Love. Productiehuis Silvergate Media verklaarde tegenover onder meer The Wrap dat het bedrijf al vijf jaar aan de serie werkt en liet aan de site schetsen zien voor de show die in 2017 en 2018 zijn gemaakt. Hair Love kwam in 2019 uit.

Veel critici op sociale media waren extra verbolgen omdat beide animatieprojecten draaien om een Afro-Amerikaans gezin, maar de bedenker van Made By Maddie een blanke vrouw is. Anderen benadrukken dat zelfs de katten van beide gezinnen op elkaar lijken.

Hair Love gaat over een vader die probeert te leren hoe hij het haar van zijn dochter moet doen. Made By Maddie draait volgens Nickelodeon om een jong meisje dat zich ontpopt tot mode-ontwerpster. De maker van Hair Love, Matthew A. Cherry, deelde afgelopen week een post met de kritiek op Made By Maddie, maar heeft zelf geen reactie gegeven.