’Iggy Azalea verloofd met Playboi Carti’

Iggy plaatste woensdag een kiekje waarop ze trots haar gelakte nagels liet zien. Toch viel bij fans vooral de enorme ring op die ze om haar linker ringvinger droeg, zo blijkt uit de reacties onder de post. „Ga je gewoon die gigantische ring negeren”, reageerde een fan verbaasd. Een ander: „Playboi heeft een ring bij je om gedaan? Of heb je jezelf getrakteerd?”

Of Iggy en Playboi, die sinds september bij elkaar zijn, inderdaad binnenkort in het huwelijksbootje stappen is onduidelijk. De twee hebben nog niet gereageerd op de geruchten.

Mocht Iggy verloofd zijn, dan is dat de tweede keer in haar leven. In 2017 verbrak de rapper haar verloving met basketballer Nick Young omdat hij meerdere keren was vreemdgegaan.