Prins Harry: ’Uitzending naar Afghanistan wakkerde trauma aan’

„Ik had geen ondersteuning, geen netwerk of deskundig advies om te bepalen wat er echt met me aan de hand was”, vertelt Harry. „Helaas is de eerste keer dat je echt over therapie nadenkt, zoals bij de meesten van ons, wanneer je al in foetushouding op de grond ligt en je wenst dat je al eerder in actie was gekomen.”

Volgens de jongste zoon van koning Charles worden mentale problemen bij het leger vaak als „vies woord” gezien. Dat stigma moet eruit, vindt hij. „Ik kan alleen spreken op basis van mijn persoonlijke ervaring: ik kreeg een inzinking na mijn uitzending in Afghanistan in 2012 waarbij ik Apaches vloog, en de trigger voor mij was eigenlijk de terugkeer.”

Invictus Games

Toen kwamen alle dingen na het overlijden van prinses Diana in 1997 naar boven, gaat Harry verder. Volgens de prins was hij zich daarvoor nooit bewust van een trauma. „Het werd nooit besproken, ik praatte er niet echt over - en ik onderdrukte het zoals de meeste jongeren zouden hebben gedaan.”

Voor Heart of Invictus volgden de makers verschillende deelnemers aan de Invictus Games, het sportevenement voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte veteranen dat werd opgezet door prins Harry. Hiervoor werden vorig jaar, toen de spelen in Den Haag werden georganiseerd, diverse beelden gemaakt. De volgende editie vindt volgende maand plaats in het Duitse Düsseldorf.