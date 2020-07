Kaj Gorgels ’baalt als een rivierkreeft’ van uitstel Expeditie

„Ik kijk alsof iemand de laatste bitterbal van de schaal trekt. En zo kijk ik nu weer, want ik baal als een rivierkreeft met versleten knieën, helaas, de opnames van Expeditie Robinson zijn uitgesteld vanwege gezondheidsregels”, schrijft Kaj bij een foto met medepresentator Nicolette Kluijver.

„De productie stond al startklaar. Ik stond mezelf al met een hogedrukspuit in te sprayen met muggenzalf, net mijn karateles om zandvlooien knock-out te meppen afgerond, ik had mijn geheime kist met krentenbollen om de kandidaten mee om te kopen al laten verschepen, ik had een vuursteen zo groot als een bouwhelm en ik ben op zangles gegaan voor de karaokeavonden met de locals, zodat ze dit jaar geen oorontsteking krijgen als ik een avondje langskom.”

Toch houdt hij de moed erin. „Maar ja, WE HOUDEN VOL! Van uitstel komt geen afstel. Op zoek naar andere mogelijkheden. We leggen ons er nog niet bij neer! To be continued...”

Ook Nicolette is behoorlijk teleurgesteld dat de reis naar de Filipijnen, waar het 21e seizoen zou worden opgenomen, is gecanceld. „Het moment dat je je pas echt realiseert dat je Expeditie Robinson mist”, schrijft ze bij een kiekje waarop ze in een plastic palmboom klimt.

RTL maakte begin deze week bekend de opnames voorlopig op te schorten vanwege de coronacrisis. De zender kijkt naar alternatieve opnamelocaties.