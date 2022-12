Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Boris Dittrich toont vakmanschap in thriller ’Het laatste woord’

— WAT: thriller — WIE: Boris O. Dittrich — UITGEVERIJ: AmboAnthos — ✭✭✭✭

Door Bertjan ter Braak

Erg lekker botert het niet in 2002 tussen de echtelieden Bart en Netty. Hij, politieman, heeft zich op zijn werk gestort. Zij, werkzaam op een accountantskantoor, voelt zich verwaarloosd en onder hoogspanning. De zorg voor hun driejarige zoontje Leon komt er bovenop en dan is Barts moeder Caroline ook nog veel over de vloer om op te passen.