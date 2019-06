Verbijstering en vrolijkheid: ’Soundos, wat doe je?’

In een preview voor de uitzending van zondagavond op Facebook is te zien hoe Soundos haar hand in haar spijkerbroek steekt en naar haar kruis lijkt te grijpen. Terwijl haar gast Dennis van der Geest en presentatrice Kim Lian van der Meij verbijsterd toekijken - ’Wat doe je?!’ -, geneert Soundos zich geen moment en even later blijkt waar ze mee bezig was: ze trekt haar bodystocking boven haar spijkerbroek uit. „We kunnen! Ik kon niet ademhalen.”

Terwijl het publiek en de andere teamcaptains Johnny de Mol en Buddy Vedder het uitbrullen en Kim Lian van der Meij letterlijk krom staat van het lachen, krijgt Soundos een high five van Dennis van der Geest. „Oké schat.”

Fans vinden haar actie ’Geweldig’ en liggen ook in een deuk, getuige de vele smileys op Facebook.