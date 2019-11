Meghan steunt kansarme vrouwen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan is langsgegaan bij een bijzondere bakkerij in Londen. De lekkernijen in de Luminary Bakery’s in Camden worden gemaakt door kansarme vrouwen. De echtgenote van prins Harry sprak er met de vrouwen die hebben gekampt met problemen als dakloosheid, geweld en verslavingen en hielp hen in de keuken.