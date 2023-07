April Darby wil namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

„Of ik nog dromen heb? Ja, zeker. Eentje die nu heel prominent aanwezig is, is het Eurovisie Songfestival”, zei Darby, die nu te zien is in AIDA en eerder in The Bodyguard speelde. „Daar zou ik heel erg graag naartoe willen gaan.”

Het is niet zo dat AvroTros haar meteen zal bellen, vervolgde ze. „De inschrijving is nu geopend. Iedereen kan z’n nummer insturen en daarna wordt het kiezen.”

Sinds vorige week woensdag kunnen artiesten, componisten, tekstschrijvers en producers hun inzendingen naar AvroTros sturen. De inschrijving loopt nog tot 30 september. Daarna kiest de selectiecommissie, onder leiding van de nieuwe Head of Delegation Twan van de Nieuwenhuijzen, het liedje dat volgend jaar naar Malmö gaat.