Jada Pinkett Smith vertelt hoe zij het spoor bijster raakte

Vooral het draaiende houden van het gezin vond Jada pittig, bekent zij in een interview met People. Ze was naar eigen zeggen zo bezig met Will en hun twee kinderen, Jaden (21) en Willow (18), dat ze zichzelf compleet vergat. „We waren te veel bezig met wat er buiten het gezin gebeurde. Maar voor ons als familie was dat niet de aandacht en zorg die we nodig hadden”, zegt de 47-jarige Jada. „Toen ik bijna 40 werd, dacht ik: ’Ik kan dit niet meer’. Ik was zo uitgeput.”

Toen ze zelfs zelfmoordgedachten kreeg, besefte de actrice dat er snel iets moest gebeuren. Ze besloot tijd voor zichzelf te nemen om uit te vinden wat ze zélf eigenlijk wilde. „Ik moest alles en iedereen opzij zetten en me afvragen: wat zou ik elke dag doen als het alleen om mij draaide? Ik had geen idee.”

Het was „het meest ondraaglijke proces” en duurde jaren, maar leverde haar naar eigen zeggen veel op. Ook blies het haar relatie met Will nieuw leven in. „De reis die Will en ik hebben afgelegd heeft ons naar een prachtige plek gebracht. Ik heb het gevoel dat we een sterkere band hebben dan we ooit gehad hebben.”