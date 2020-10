’Catherine sloeg eerste uitnodiging kerstfeest bij de Queen af’

De afwijzing dateert uit 2006, toen Catherine 24 jaar was. De hertogin van Cambridge wilde ’alleen op een eerste kerstdag naar Sandringham gaan als ze verloofd was en een ring om haar vinger had om dat te bewijzen’, stelt Lacey in zijn boek.

In 2010 kondigden Catherine en William hun verloving aan. De hertogin vierde voor het eerst kerst met de koninklijke familie in 2011.