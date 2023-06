Boerin Steffi bevallen van tweede kindje

Het heuglijke babynieuws werd dan ook wereldkundig gemaakt via de website van het boerendatingprogramma. Jop is begin juni geboren en wordt door zijn ouders al gekscherend ’de joekel van Boekel’ genoemd vanwege zijn grote handen en voeten.

Steffi laat weten dat Jobs zusje Sterre, die in 2021 werd geboren, blij is met de gezinsuitbreiding: „Sterre is super lief voor Jop. Heel schattig om te zien. Als gezin zitten we nu in een soort bubbel. We zijn ons heel bewust van wat we momenteel mee mogen maken met z’n vieren.”

Job is twee jaar jonger dan zijn zusje Sterre. Ⓒ Steffi Verhagen

Steffi bevestigde eind januari haar tweede zwangerschap op sociale media. De paardenfokster schreef: „Team Verhagen gaat uitbreiden. Deze keer gaat het niet om een veulen, maar om een broertje voor Sterre.”

Steffi en Roel Verhagen leerden elkaar in 2018 kennen toen zij meedeed aan Boer zoekt vrouw. Na een wat aarzelend begin sloeg de vonk over. Het stel is niet getrouwd maar deelt toevalligerwijs dezelfde achternaam. De Verhagens zijn voornemens om Jop net als Sterre direct kennis te laten maken met het boerenleven.