’Scheyn’: ouderwetse schelmenroman over scheepvaartavontuur

Als de vader van de jonge Maarten Post op de Amsterdamse Bickerswerf, waar beiden werken, om het leven komt, is alles ineens anders. Maar het is de 17e eeuw en er liggen allerlei kansen. Kansen die Maarten ook krijgt: met zijn oom Frans, die landschapsschilder is, kan hij naar Recief in Brazilië vertrekken, waar graaf Johan Maurits de (suiker)kolonie wil verdedigen. Ook Maartens maatjes Beer en Jan gaan die kant op.