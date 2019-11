’Prins Andrew kan uitgeleverd worden aan VS’

Anna Rothwell vertelt aan The Times dat de Britse prins gedurende het FBI-onderzoek zomaar uitgeleverd had kunnen worden. „Hij heeft op geen enkele manier recht op immuniteit op basis van wie hij is of zijn positie als lid van het Brits koninklijk huis.”

Ook Ben Keith, een advocaat die gespecialiseerd is in uitlevering, stelt dat dit kan gebeuren. „Het was extreem onverstandig van hem om hen munitie te geven.” De uitspraken van de deskundigen volgen na het interview dat prins Andrew naar lang beraad aan de BBC gaf.

In het interview ontkende prins Andrew de beschuldigingen van Virginia Roberts dat hij seks met haar en met andere minderjarige meisjes heft gehad, maar zijn verhaal werd met scepsis ontvangen.

Gloria Allred, de advocaat die enkele van de slachtoffers van miljardair Jeffrey Epstein vertegenwoordigt, zei in Good Morning Britain dat prins Andrew de beschuldigingen nu serieus moet nemen. „Het juiste een eervolle dat prins Andrew nu moet doen, is zich vrijwillig laten verhoren door de FBI en de officieren van justitie. Hij heeft met zijn interview het terrein van de publieke opinie betreden en mensen kunnen nu zelf beslissen of ze hem geloven of niet.”

Intussen wijzen Britten die het interview op de BBC zagen er ook op dat de prins zijn uitspraken beter onder ede had kunnen doen dan op tv. „Hoe zeer we nu ook moeten lachen om het interview van prins Andrew omdat het zo dramatisch was, hij zou deze vragen in de rechtbank onder ede moeten beantwoorden.” Een ander vraagt zich dan ook af wie de prins heeft geadviseerd om het zo gewraakte interview te doen. „Hij zou absoluut beter onder ede een statement kunnen doen en dan is het klaar. Tot dan zal het nooit helder zijn...”

In het interview vroeg BBC-host Emily Maitlis hem of hij bereid zou zijn onder ede een verklaring te geven. Hierop antwoordde de prins dat hij daarover vooraf juridisch advies zou inwinnen. „Maar als het zover zou komen en dat is het advies, dan zou ik het verplicht zijn te doen.”