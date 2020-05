Juridisch team Joe Exotic gearriveerd in Washington voor pardon

In een speciale bus rijdt het team onder leiding van privédetective Eric Love door Washington om aandacht te genereren voor het presidentiële pardon waar ze president Donald Trump om gaan vragen. „We doen dit allemaal pro bono, omdat we geloven in Joe’s onschuld”, laat Love aan BuzzE weten. „Onze missie is om een show te geven die nooit eerder vertoond is als het gaat om een presidentieel pardon.”

Team Tiger, het juridische team van Joe Exotic, is met een speciale bus gearriveerd in Washington DC. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens Love is het onmogelijk dat de president de actie niet meekrijgt. „Trump houdt ook van show, dus we zijn ervan overtuigd dat hij dit meekrijgt. We hebben op weg hiernaar toe al ontzettend veel bekijks gehad met onze bus en ik word vanuit de hele wereld door journalisten gebeld.”

Het recht zegeviert

Volgens de privédetective heeft Trump het ’nu druk met Covid19 en de verkiezingen’ maar is er zeker kans dat hij een presidentieel pardon verleent. „Deze man heeft al zoveel levens positief veranderd, dat hij dat nu wellicht ook doet”, zegt Love over Trump. „Amerika staat voor vrijheid en eerlijkheid en de president kan ervoor zorgen dat het recht zegeviert in deze zaak, waarbij Joe onterecht voor jaren achter de tralies is beland.”

Dat het in Washington DC bijzonder stil is op straat als gevolg van de oproep zoveel mogelijk thuis te blijven, is volgens Love helemaal niet nadelig voor de busrit van Team Tiger. „We bereiken via sociale media, nieuwsshows, podcasts en radio miljoenen mensen. Dat er nauwelijks leven op straat is hier is niet erg, zo kunnen we tenminste rustig door de stad rijden.”

Joe Exotic zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit omdat hij schuldig werd bevonden aan het plannen van een moord op zijn rivale Carole Baskin en het ombrengen van tijgerwelpjes.