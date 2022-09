Phil Collins en Genesis doen muziekrechten voor 300 miljoen van de hand

De deal omvat nummers die Collins opnam in zijn solocarrière en de muziek die hij voor Genesis maakte samen met toetsenist Tony Banks en gitarist Mike Rutherford. Daarnaast gaat het om solomateriaal van Rutherford en Banks. Opnames van Peter Gabriel, die Genesis in 1975 verliet, zijn geen onderdeel van de deal.

Phil Collins werd na het vertrek van Peter Gabriel leadzanger van de Britse band. Genesis scoorde hits als I Can’t Dance, Land of Confusion en Jesus He Knows Me. Ook solo boekte Collins succes met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise.

Tot leven brengen

President Bob Valentine van Concord Music zegt in gesprek met The Wall Street Journal dat hij van plan is de muziek van Collins en Genesis bij een nieuwe generatie te introduceren. „In de wereld waarin we vandaag leven met Facebook, Instagram, TikTok en al deze dingen die de consumptie van oudere muziek stimuleren, zijn er zeker manieren voor ons als platenmaatschappij om een deel van deze muziek weer tot leven te brengen”, zei hij.

Met de stap volgen Collins en Genesis het voorbeeld van verschillende andere grote muzikanten als Bob Dylan, Sting en Bruce Springsteen. Ook zij verkochten in de afgelopen jaren hun muziekrechten voor enkele honderden miljoenen dollars.