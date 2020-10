Zeven nieuwe aanklachten van seksueel misbruik tegen ex-pornoster Ron Jeremy

Jeremy werd aanvankelijk in juni aangeklaagd voor de verkrachting van drie vrouwen en de aanranding van een vierde vrouw. Sindsdien zijn er meer vrouwen naar de politie gestapt met belastende verklaringen over de pornoacteur.

De nieuwe aanklachten, waaronder drie beschuldigingen van verkrachting, betreffen gebeurtenissen over een tijdsspanne van 17 jaar. Zijn vermeende slachtoffers waren tussen de 15 en 54 jaar oud, meldt de aanklager in een verklaring. Jeremy ontkende de nieuwe aanklachten woensdag in een korte rechtszitting, waarin werd beslist dat hij op 14 december voor het eerst door de rechter wordt gehoord.

In totaal wordt Ron Jeremy nu van 11 verkrachtingen, 8 gevallen van aanranding en 16 overige zedendelicten beschuldigd. Als hij wordt veroordeeld, hangt hem een maximumstraf van meer dan 330 jaar cel boven het hoofd.

Jeremy (67) geldt met zijn uiterlijk en meer dan 2000 films sinds de jaren zeventig als een van de bekendste en meest herkenbare personen in de porno-industrie.