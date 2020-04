Guus Meeuwis en Manon Meijers denken corona gehad te hebben

„Jij bent wel drie weken aan de beurt geweest”, vertelt Meeuwis tegen Meijers in een Instagramvideo van Paul de Leeuw. „Dat is ook de reden dat we in quarantaine zitten.”

Bruiloft

Het is de vraag of de geplande bruiloft van de twee doorgaat. „We hopen dat het doorgaat. Het wordt steeds spannender”, zegt Meijers. „We hebben nog wel tijd”, vult Meeuwis aan.

De zanger heeft hetzelfde probleem op werkgebied. Zo staan de Groots met een Zachte G-concerten deze zomer op losse schroeven, net als de clubtoer en het concert dat hij in oktober in New York zou geven.