Britse royals gaan lintjes weer fysiek uitdelen

De procedure is nog wel aangepast aan de coronarestricties die nog steeds gelden. De lintjes zullen niet worden opgespeld door een lid van het koninklijk huis, maar de ontvanger moet het kleinood van een kussen afpakken.

De genodigden zullen in het paleis ook mondkapjes dragen. Maar als zij eenmaal in de zaal zitten waar de ceremonie plaatsvindt, mogen zij de mondkapjes afdoen. Ook het aantal genodigden is beperkt. In het verleden werden dit soort ceremonies soms met honderd gasten georganiseerd; nu is het aantal beperkt tot 32 personen.