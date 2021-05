Dj Like Mike verliest kindje en vader

Dimitri Vegas en Like Mike stonden op het punt allebei vader te worden. Dimitri en zijn echtgenote Anouk Matton verwachten hun eerste kindje, een jongetje, begin juli. Mike en Gemma hoopten hun dochtertje in augustus in hun armen te kunnen sluiten. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Na het tragische verlies van hun kindje, overleed kort daarna ook de vader van Like Mike en Dimitri Vegas. Takis Thivaios liet vorige week op 66-jarige het leven aan de gevolgen van een beroerte. Takis werd maandag in intieme kring begraven.