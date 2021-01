Boete voor dollemansrit Ex on the Beach-ster Lena

De auto’s stonden aan weerszijden van de weg geparkeerd, over een afstand van 85 tot 100 meter. De realityster had eerst een hek en een haag geramd, voor ze zigzaggend en al botsend door de straat was gereden. De dollemansrit eindigde toen haar witte Volkswagen Polo tegen een andere auto tot stilstand kwam. De Leeuwardense zat met twee vriendinnen in de auto. Al gauw deed het gerucht de ronde dat er lachgas in het spel was.

In een Instagram-filmpje dat Lena op dezelfde dag had geplaatst, was te zien dat de inzittenden van de auto, inclusief Lena, ballonnen aan de mond hadden, terwijl ze reden op de snelweg. Volgens Lena had ze dat alleen maar gedaan ’om een beetje stoer te doen’. Er zat geen lachgas in de ballon, ze had hem zelf opgeblazen.

De rechter stelde vast dat de manier waarop ze door de straat was gereden – slingerend van links naar rechts – zou kunnen passen bij de verschijnselen van lachgas: gebruikers kunnen last krijgen van ongecontroleerde bewegingen. Zelf gaf de realityster vermoeidheid als reden dat ze de macht over het stuur was verloren. Ze had in die tijd veel optredens, de nachten ervoor had ze doorgewerkt.

‘Ik was moe’

Normaal werd ze door een tourmanager rondgereden, deze keer was ze zelf achter het stuur gekropen. „Ik merkte dat ik wegviel, ik was moe”, zei ze. Een drugs- en dranktest viel negatief uit, maar op lachgas kan de politie niet controleren. In de rechtszaal zaten twee gedupeerden, waaronder een vrouw die het sinds het voorval zonder haar 45-kilometerwagentje moest stellen.

De vrouw had 400 euro gekregen van de aansprakelijkheidsverzekering van de verdachte. Veel te weinig om een nieuwe brommobiel van te kopen. Omdat het restant van de schade niet viel vast te stellen, kon de rechter ook geen bedrag toewijzen. Dat gold ook voor een vrouw van wie de auto total-loss was verklaard. Bij haar had de verzekering de dagwaarde van de auto uitbetaald. Ze heeft 1100 euro extra uit moeten geven om een nieuwe auto te kopen.

De rechter volgde de eis van de officier van justitie en legde een boete op van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een maand. Het gebruik van lachgas kon niet ’klip en klaar’ worden bewezen, stelde de officier vast. „Het verhaal dat ze de ballon met haar zelf heeft opgeblazen, moeten we het maar mee doen. Maar het geeft wel te denken.”

De realityster mag de boete in drie maandelijkse termijnen betalen, ze heeft geen werk meer en zit weer op school.