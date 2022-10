Meghan: ’Grenzen stellen maakt je duidelijk’

„Je mag een grens stellen. Je mag duidelijk zijn, het maakt je niet veeleisend. Het maakt je niet moeilijk, het maakt je duidelijk”, aldus Meghan.

(Tekst gaat verder onder de podcast.)

De hertogin van Sussex is er in het verleden van beticht een moeilijk karakter te hebben. Zo is ze door twee medewerkers van het Britse koningshuis beschuldigd van pesterijen. Jason Knauf, die voor de Sussexes werkte, diende in 2018 een klacht in. Hij omschreef het gedrag van Meghan toen als „totaal onaanvaardbaar”.

Meghan heeft de beschuldigingen aan haar adres altijd ontkend.