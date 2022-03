Premium Het beste van De Telegraaf

Nu op de kop te tikken voor 125 miljoen: ’pedo-eilanden’ Epstein

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ooit behoorden de twee afgelegen Caraïbische eilanden, Little St James en Great St James, tot de parels van de trots van wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Op het beruchte ’pedo-eiland’ Little St James kon Epstein ongestoord zijn gang gaan. Naar verluidt zou hij er honderden meisjes, waarvan sommigen amper 11 of 12 jaar oud, seksueel hebben misbruikt en verhandeld. Nu staan de eilanden te koop voor 125 miljoen dollar (113 miljoen euro), een exorbitante prijs ten opzichte van het bedrag waarvoor Epstein het in een ver verleden heeft gekocht.