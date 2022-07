Premium Het beste van De Telegraaf

Albert Verlinde brengt hitmusical in de theaters Grease is terug! Wie wordt de Nederlandse John Travolta?

Door Jan Uriot

Net als Albert Verlinde is ook Grease weer terug in musicalland. Voor de derde keer haalt de theaterproducent het wereldberoemde liefdesverhaal van Danny en Sandy, volgend jaar, naar Nederland. Ⓒ Royal Promotions, ANP/HH

Albert Verlinde is weer helemaal terug in musicalland, en dat zullen we weten ook. Ging twee maanden geleden in Maastricht zijn productie Dagboek van een herdershond in première, volgend jaar maart gaat het doek op voor de hitmusical Grease. „Een nieuwe generatie is klaar voor You’re The One That I Want en Greased Lightning!”