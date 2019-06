Osuro overweegt hoger beroep tegen Patricia Paay

Osuro, dat destijds werd gerund door een vriend van de zangeres, gaf in totaal een bedrag van 93.000 euro aan Patricia. Hiermee schafte ze onder meer een auto aan en betaalde ze rekeningen.

Het bedrijf beweerde eerder dat het om een lening ging, maar slaagde er niet in dit te bewijzen. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant bepaalde woensdag derhalve dat het om een gift ging en dat Paay het geld niet hoefde terug te betalen.

Hoger beroep

„Wij gaan het vonnis bestuderen om te bepalen of hoger beroep wordt ingesteld”, aldus de raadsheer. „In een hoger beroep is het mogelijk om alle vorderingen opnieuw aan de orde te laten komen en om zo nodig in één keer nader bewijs te leveren van alle vorderingen.”

De zangeres, die momenteel in een zorghotel verblijft na een val van de trap, laat via haar juridisch adviseur weten ’erg blij’ te zijn met het vonnis.