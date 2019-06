Madonna mag niet in beroep om liefdesbrief Tupac

De zangeres deed bij een rechtbank in Manhattan het verzoek om in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak. Daarbij werd haar zaak gestaakt, omdat ze te lang had gewacht met het indienen van haar aanklacht. De rechter oordeelde toen ook dat een schikking die ze eerder trof met een kunsthandelaar die is betrokken bij de verkoop van haar eigendommen, haar belet een nieuwe zaak tegen haar te starten. Dinsdag besloot een rechtbank dat in de eerdere zaak rechtvaardig is gehandeld, en dat de muzikante niet in beroep mag gaan.

Madonna raakte de spullen kwijt tijdens een verhuizing in 2004. Dertien jaar later doken ze op bij een online veiling.