’Thaise koning laat vrijgelaten ex-bijvrouw ophalen in Bangkok’

Sineenat Wongvajirapakdi (35) is vrijdag vrijgelaten uit de vrouwengevangenis van Lat Yao. Daar was ze een jaar geleden beland omdat ze zich in de ogen van koning Vajiralongkorn had misdragen. Zo was ze te ambitieus geweest en ze had geprobeerd de positie van zijn vrouw koningin Suthida (42) aan te tasten.

De afgelopen weken circuleerden al berichten en geruchten dat Vajiralongkorn (68) de voormalige verpleegster en lid van zijn lijfwacht weer terug wilde. De twee hadden al enkele jaren een verhouding voordat de koning plots trouwde met Suthida, en enkele maanden daarna Sineenat voorstelde als zijn officiële bijvrouw.

De Thaise koning is in het verleden een aantal malen in Beieren gefotografeerd met Sineenat. Die opnamen mogen in Thailand niet worden vertoond, mede omdat Vajiralongkorn erop is te zien terwijl hij schaars gekleed en met neptatoeages door een winkelcentrum loopt. De verwachting is dat de ex wordt toegevoegd aan de naar verluidt twintigtal gezelschapsdames die Vajiralongkorn al sinds begin dit jaar heeft gehuisvest in Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen. Daar woont hij zelf ook.