Emma Corrin: vraag om Diana te spelen voelde als huwelijksaanzoek

Geheime affaire prins Philip schokt Britten

Nieuwe opwinding rond The Crown. De Netflix-serie is nu aanbeland bij een, voor de Britse koninklijke familie, buitengewoon spannende tijd... Speelden de tot nu verschenen seizoenen zich af in de jaren vijftig tot en met tachtig – toen er nog niet al teveel opwinding was – in de nieuwe reeks worden ...