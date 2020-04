Serena Williams weigert uitspraken te doen over Meghan

Serena was samen met haar zus Venus te gast in de online show van het topmodel, waarin ze spraken over mode, beauty en andere zaken. Toen Naomi Serena vroeg of ze blij was dat haar beste vriendin weer in de Verenigde Staten woont, antwoordde Serena grappend: „Ik heb geen idee waarover je het hebt. Ik weet daar helemaal niks van. Ik heb nog nooit van die vrouw gehoord en ken haar niet.”

Meghan en Serena zijn al jaren met elkaar bevriend. Williams was samen met haar man Alexis Ohanian in 2018 aanwezig op het huwelijk van de voormalige royals, die sinds kort in Los Angeles wonen.