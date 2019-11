Willemijn Verkaik in musical Annie: ’Eindelijk weer thuis’

De musicalactrice als Juffrouw Hannigan: „Iedere scène die ik speel is doorspekt met humor.” Ⓒ Foto Roy Beusker

Ze stond op Broadway en West End en speelde rol na rol in Duitsland. De komende tijd is Willemijn Verkaik (44) weer in de Nederlandse theaters te zien. Binnenkort staat ze als de gemene Juffrouw Hannigan in Annie de musical, klinkt ze door de bioscopen als de stem van Elsa in Frozen 2 en heeft ze zich ook voor volgend jaar al vastgelegd. „Ik geniet zo van het thuis zijn.”